Der «wilde» Stadtrat Erich Obrist tritt ab - ein Coup kostete ihn sein grosses Ziel

«Adieu Politik», schreibt Erich Obrist dem «Badener Tagblatt». Er hält in der Nachricht fest: «Es wird mein letztes Jahr als Stadtrat sein. Ich habe mich entschieden, per 31. Dezember aus dem Badener Stadtrat auszutreten.» Seinen Entscheid begründet der 60-Jährige so: «2020 war ein aussergewöhnliches Jahr. Stillstand, Verlangsamung des öffentlichen Lebens und mein runder Geburtstag lösten bei mir Gedanken über meine Zukunft aus. Der Wunsch, mich vorzeitig und schrittweise pensionieren zu lassen, hat sich immer stärker manifestiert.»

Ein erster Schritt bestehe darin, dass er sich aus der Politik zurückziehen werde. Bei den Gesamterneuerungswahlen im Herbst anzutreten, «um dann kurze Zeit später aufzuhören, wäre nicht meine Art», sagt er. Damit die Parteien genug Zeit haben, ihre Nominierungen sorgfältig vorzubereiten, sei es ihm ein Anliegen, früh genug über seine Absichten zu informieren. Anfang 2024 will der Kantilehrer für bildnerisches Gestalten in Rente gehen.

Band zur SP zerrissen

Obrist ist seit 1998 aktiv in der Badener Politik tätig – mit Ausnahme eines fünfjährigen Abstechers mit Wohnsitz in Olten. Er politisierte für die SP, doch im Sommer 2015 kam es zum Bruch. In der parteiinternen Ausmarchung um die Stadtratskandidatur obsiegte knapp Jürg Caflisch. Eine grosse Enttäuschung für Erich Obrist. Der auch in bürgerlichen Kreisen gut vernetzte Sozialdemokrat führte Gespräche, liess politische Analysen erstellen. Und er ging aufs Ganze: Er trat aus der SP aus und stieg als parteiloser, als «wilder» Kandidat in den Ring. Der freche Coup gelang: Obrist distanzierte seine Gegner, zu denen auch Mario Delvecchio (FDP) gehörte, im ersten Wahlgang derart deutlich, dass diese das Handtuch warfen. Zu einem zweiten Wahlgang kam es nur wegen der ebenso überraschenden wie von Beginn an chancenlosen Kandidatur des ebenfalls parteilosen Jean-Pierre Leutwyler.