Der Wettinger Gemeindeammann erhält den höchsten Lohn im ganzen Kanton – jetzt wird das Salär überprüft

Der Wettinger Gemeindeammann erhält den höchsten Lohn im ganzen Kanton. Zu Beginn der Legislatur 2018–21 waren es 235000 Franken, inzwischen ist dieser Betrag auf 237000 Franken gestiegen – weil auch Roland Kuster (CVP) von generellen Lohnerhöhungen profitiert. Nun wird sein Lohn an der nächsten Einwohnerratssitzung vom 28. Januar zum Traktandum. Im August 2020 hatten die beiden Einwohnerräte Orun Palit (GLP) und Martin Fricker (SVP) eine Motion unter dem Titel «200000 sind genug» eingereicht. Darin fordern sie die Senkung des Salärs auf 200000 Franken für die nächste Legislaturperiode 2022–2025 (die AZ berichtete).

Roland Kuster wollte sich im August nicht zu seinem Lohn äussern. Der Einwohnerrat lege diesen fest, sagte er. Jetzt liegt die Antwort des Gemeinderats vor. Darin kündigt er an, das Salär zu überprüfen, um an der Einwohnerratssitzung im Mai einen Bericht vorlegen zu können. Bereits in dieser Antwort schlägt er aber vor, dass es denkbar sei, «die Entschädigungsansätze wieder auf das Niveau zu Beginn der Amtsperiode 2018–2021 festzulegen.» Also zurück auf 235000 Franken zu senken.

Orun Palit ist nicht ganz zufrieden mit dieser Antwort. Dennoch: «Es geht in die richtige Richtung.» Der Gemeinderat habe die Sensibilität des Themas erkannt. «Uns Motionären geht dieser Vorschlag aber zu wenig weit.» Der Wettinger Ammann könne ja zusätzlich noch bis zu 25000 Franken aus anderen Mandaten behalten. Und vor allem jetzt, in Zeiten von Corona, wäre es ein Zeichen von Solidarität, den Ammann-Lohn auf 200000 Franken zu senken. Im Speziellen gegenüber denjenigen, die finanziell besonders unter der Pandemie leiden.

Wettingen hat das höchste Sitzungsgeld

Der Gemeinderat argumentiert in die andere Richtung: «Auch in einem wirtschaftlich nicht ganz einfachen Umfeld haben die Aufgaben und Verantwortungen des Gemeindeammanns für die einwohnerstarke Gemeinde Wettingen nicht abgenommen, sondern im Gegenteil noch an Komplexität zugenommen.» Gerade in der aktuellen Lage sei der Gemeindeammann noch mehr gefordert. Es laste ein immenser Druck auf dieser Funktion: «Das Engagement des Gemeindeammanns erfordert die volle Aufmerksamkeit für das Amt – in zeitlicher wie fachlicher Hinsicht.»