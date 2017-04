Der Fahrdienst Uber ist nach eigenen Angaben eigentlich nur in den Schweizer Städten Lausanne, Genf, Basel und Zürich unterwegs. Offenbar gehören für den US-Konzern aber auch die Region Baden und das Freiamt zur Stadt Zürich dazu. Zwar sind die Billig-Taxis im Ostaargau bereits seit 2015 verfügbar, doch wurde das Angebot von den Aargauerinnen und Aargauern zu Beginn kaum genutzt. Es gab schlicht zu wenig Uber-Fahrer in der Region, die das grosse Potenzial hätten ausschöpfen können. Deshalb erschien für die Aargauer Uber-Fans auf ihrem Smartphone-Display allzu oft der Satz: «Uber ist momentan in deinem Gebiet leider nicht verfügbar.»

Zwei Jahre nach dem Markteinstieg in den Ostaargau hat sich die Situation grundlegend verändert: Mittlerweile sind die Uber-Taxis in Baden, Wettingen, Bremgarten oder Muri weit verbreitet. Die az machte den Selbstversuch und hat in der Stosszeit via App einen Wagen in Wohlen bestellt. Sieben verschiedene Uber-Fahrer waren in der Region zeitgleich unterwegs und kamen für unseren Auftrag infrage.

Letztlich holte uns nach nur zwei Minuten Wartezeit ein Chauffeur mit dem Namen Süleyman in einem Renault Kangoo ab. Süleyman kommt aus Deutschland, hat türkische Wurzeln und arbeitet seit diesem Jahr für Uber, «um etwas dazuzuverdienen». Er fährt uns durch den morgendlichen Verkehr nach Aarau. Kostenpunkt: 42 Franken, direkt über die Kreditkarte abgebucht – das ist rund 40 Franken günstiger als mit einem normalen Taxi. Süleyman erzählt, dass er vom Fahrpreis 30 Prozent an Uber abtreten müsse. Nach dem Abzug der Nebenkosten bliebe ihm nur noch wenig übrig, «aber immerhin etwas», sagt er.