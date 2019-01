Der Behördenstillstand in den Vereinigten Staaten ist bis über den Atlantik spürbar: Am Samstagabend hätte der US-Rapper Fatman Scoop dem Partyvolk im Badener Löschwasserbecken (LWB) einheizen sollen.

Doch am Nachmittag informierten die Veranstalter auf ihrer Homepage: «Leider haben wir heute früh erfahren, dass aufgrund des Shutdowns in den USA unser Künstler die nötigen Papiere für die Reise in die Schweiz nicht erhalten hat.»

Da US-Präsident Trump, der Senat und das Repräsentantenhaus keine Einigung über den Haushalt erzielen, ist das Land von einem weitgehenden Behördenstillstand betroffen.

«Die Agentur von Fatman Scoop hat uns eine Videobotschaft des Künstlers weitergeleitet», erzählt Dano Dreyer, Mitinhaber des LWB. «Ich entschuldige mich, ich sollte jetzt in der Schweiz sein», sagt der 39-Jährige darin, «aber wegen des Shutdowns kann ich meinen Pass nicht abholen. Die Leute arbeiten nicht.»