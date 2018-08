In Würenlingen sind Auto- und Töff-Rennen an der Industriestrasse ein Ärgernis. So sehr, dass die für die Gemeinde zuständige Stadtpolizei Baden um Unterstützung angefragt hat. Der stellvertretende Polizeikommandant Max Romann sagt: «Aus der Bevölkerung von Würenlingen gibt es Hinweise, dass an der Industriestrasse Rennen gefahren werden.» Die Polizei selbst konnte solche nicht beobachten – aber: «Aufgrund der Situation vor Ort gehen wir davon aus, dass sich die jungen Männer für Rennen getroffen haben.» Dass die Industriestrasse bei jungen Autofahrern beliebt ist, erzählt auch eine Gewerbetreibende aus der Nachbarschaft am Telefon. Die Autofans würden sich an der Coop-Tankstelle Ecke Industrie-/Hardstrasse treffen. Davon zeugten am nächsten Morgen jeweils die weggeworfenen Abfälle.

Horrorunfall Ein solches Rennen führte am Wochenende zu einem krassen Unfall. In der Nacht auf Samstag traten ein 19-jähriger Töfffahrer und ein 22-jähriger Autofahrer gegeneinander an. Was genau auf ihrer Horrorfahrt auf der pfeilgeraden Strecke Richtung Bahnhof Siggenthal-Würenlingen passiert ist, das ist aktuell Gegenstand von Ermittlungen der Aargauer Staatsanwaltschaft. Sicher ist: Der Töfffahrer touchierte während der Raserei ein korrekt entgegenkommendes Auto, wurde durch den Aufprall 70 Meter durch die Luft geschleudert und liegt seither schwer verletzt im Spital. Die unschuldige Autofahrerin und ihre beiden Mitfahrer kamen mit dem Schrecken davon. Der am Rennen beteiligte Autofahrer ebenfalls. Die beiden Raser müssen nun mit einer Strafe von bis zu vier Jahren Gefängnis rechnen.

Uneinsichtige Raser Die Raser-Szene scheint uneinsichtig. Denn die Stadtpolizei Baden hat laut Romann in den letzten Wochen den Hotspot wiederholt Freitag- und Samstagnacht kontrolliert und mit den dort angetroffenen jungen Männern das Gespräch gesucht. Meist seien es Töfffahrer gewesen. Romann: «Wir haben sie auf die Folgen von Raser-Rennen aufmerksam gemacht.» Offenbar vergebens. Der Fall Würenlingen ist ein Horrorunfall mit Ansage. Nun plant die Polizei laut Romann demnächst Geschwindigkeitskontrollen an der Industriestrasse.