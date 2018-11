Die Polizei forderte die Bevölkerung via Twitter auf, das Gebiet um den Manor am Schlossbergplatz in Baden grossräumig zu meiden.

Wie az-Reporter Andreas Fahrländer beobachtet, sind sowohl Schlossbergplatz, Kirchplatz und der Theaterplatz abgesperrt. Überhaupt sei es aktuell schwer durch die Stadt zu kommen.

Kantonspolizei und Stadtpolizei seien mit circa drei Dutzend Polizisten im Einsatz. Auch Ambulanz und Feuerwehr sind vor Ort.

Die Manormitarbeiter haben sich auf dem hinteren Teil des Theaterplatz versammelt und warten auf weitere Informationen über den Vorfall und wie es für sie weiter geht. Mittlerweile wurden auch alles Läden in der Sperrzone evakuiert.

Ein Kantonspolizist sprach gegenüber dem az-Reporter, dass den Manor am Morgen eine Drohung per Telefon erreicht hat. Ob es sich um eine Bombendrohung handelt, sagte er nicht, sprach von einem «falschen Wort», das den Einsatz ausgelöst hat.

Polizei informiert

In diesem Moment informiert die Kantonspolizei Aargau. Ihr Sprecher Roland Pfister erklärt: "Alles Liegenschaften rund um den Schlossbergplatz sind evakuiert worden. Das betrifft mehrere Hundert Personen."

Es geht jetzt darum, den Anrufer zu ermitteln und wie man im Gebäude vorgehe. Die Leute sollen sich vom Manor fernhalten und die Absperrung respektieren.