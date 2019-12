Der letzte Bus fährt durch die Weite Gasse – und der «Stein des Anstosses» verschwindet

In Baden fand am Wochenende eine nicht alltägliche Aktion statt: Die Zunft zur Sankt Cordula hat ihren «Stein des Anstosses» in der Nacht auf Sonntag in der Weiten Gasse eingepflastert. Um 00.28 Uhr ging eine Ära zu Ende. Der Bus der Linie 5, der ab Bahnhof Baden Richtung Baldegg losfuhr, war der letzte, der die Weite Gasse passierte. Am Bahnhof stiegen in diese letzte Fahrt aussergewöhnliche Gäste zu: Mitglieder der Zunft zur St. Cordula waren in vollem Zunftgewand bis zur Haltestelle Weite Gasse mitgefahren.

Unter fachlicher Anleitung haben die Zünfter einen Pflasterstein aus dem Strassenbelag gelöst und ihren «Stein des Anstosses» feierlich eingesetzt. Der «Stein des Anstosses» wurde in den 1980er-Jahren von den Zünftern Pierre Bühler, Heinz Rauch und Philipp Frey anlässlich ihrer Aufnahme der Zunft mit der Aufforderung überreicht, sich für die Verkehrsbefreiung der Weiten Gasse einzusetzen. Weil mündlich platzierte Forderungen bei der Stadt den Prozess nicht zu beschleunigen schienen, hatte die Zunft zur St. Cordula den Stein Mitte der 90er-Jahre in einer Nacht-und-Nebel-Aktion, eingelassen in eine Metall-Stele, vor dem damaligen Reformhaus Wiedemeier aufgestellt. Mindestens für die Fussgänger war der «Stein des Anstosses» damit nicht mehr zu übersehen.