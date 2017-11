Die Geschichte des Gasthauses geht jetzt zu Ende: In zwei Wochen schliesst die Täfern für immer ihre Türen. Obrist sieht es pragmatisch: «Es ist so, wie es ist. Die Zeiten haben sich geändert.» Von der ersten bis zur dritten Klasse ging Obrist in Dättwil zur Schule, bei Dorflehrer Hans Dietiker. Besonders gute Erinnerungen hat er nicht an diese Zeit. Dietiker sei ein sehr strenger Lehrer gewesen, sagt Obrist. In der vierten Klasse kam er ins Meierhofschulhaus, danach an die Bezirksschule in Baden. Hier fühlte er sich wohl.

Das Skizzenbuch immer dabei

In seiner Zeit an der Bez wusste er schon, was er später einmal werden wollte: Zeichenlehrer. Obrist machte an der Kanti Wettingen die Matur und an der Höheren Pädagogischen Lehranstalt in Zofingen das Lehrerdiplom. Als frischgebackener Lehrer unterrichte er zuerst zwei Jahre an der Sekundarschule Niederwil. In Basel studierte Obrist Gestaltung und unterrichtete darauf Bildnerisches Gestalten, Werken und Kunstgeschichte. Zuerst an der Bez Baden, später auch an der HPL Zofingen und an der Kantonsschule Olten. Es sei für ihn der schönste Beruf der Welt. Er habe immer gemalt und gezeichnet. Das Skizzenbuch habe er auch heute auf Reisen immer dabei, sagt Obrist. Seit 2004 ist er Lehrer für Bildnerisches Gestalten an der Alten Kanti Aarau.

Er freue sich jeden Tag auf die Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern: «Ich habe meine Schüler einfach gern.» Vor kurzem habe ihn ein Mädchen gefragt, ob er denn noch unterrichten würde, wenn er als Badener Stadtammann gewählt würde. Als er das verneinte, habe die Schülerin gesagt: «Dann will ich nicht, dass Sie gewählt werden.» In Aarau machte Obrist schon die Füsilier-RS und dann die Unteroffiziersschule. «Obwohl ich zuerst gar nicht weitermachen wollte», wie er sagt. Er sei nie ein Militärfan gewesen. Die Armee aber wollte ihn behalten und so absolvierte er auch die Offiziersschule. Auch im Militär liess ihn die Pädagogik nicht los: Als Oberleutnant konnte er angehende Unteroffiziere coachen. «Das hat mir Freude gemacht», sagt Obrist.

Verheiratet ist Erich Obrist mit Gabriele Stemmer Obrist. Sie stammt aus dem Berner Seeland und kam 1980 als junge Primarlehrerin nach Nussbaumen. Die beiden lernten sich 1986 bei einem gemeinsamen Freund kennen. «Mein Kollege erzählte mir sechs Jahre lang von dieser Frau, ohne dass ich sie kannte», erzählt Obrist und schmunzelt. «Als es dann soweit war, hat es sofort gefunkt.» Seine Frau Gabriele arbeitet heute als Bildungswissenschaftlerin und selbstständige Beraterin. Die beiden wohnten lange am Lindeli oberhalb der Burghalde, dann fünf Jahre in Olten. «Aber wir waren Heimwehbadener», sagt Obrist. «Wir wollten wieder zurück in unsere Stadt.» Seit 2005 wohnen sie am Lägernhang am Mühlbergweg.