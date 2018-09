Als wäre der Sommer nicht schon heiss genug gewesen, stiegen die Temperaturen am Mittwoch in Baden nochmals bis auf fast 30 Grad. Kein Wunder, lockt der milde Spätsommer die Menschen nach draussen. Sei es entlang der Limmatpromenade, für einen letzten Schwumm in der Limmat oder im Terrassenbad. Bald schon – wenn die Landschaft am Morgen in Nebel gehüllt ist – wird man sich mit Wehmut an diese Tage erinnern.