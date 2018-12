Auch wenn heute nicht mehr viele wissen, wer Franz Pabst war, ist eines klar: Er war nicht irgendein Wald- und Wiesenkünstler. Er wurde 1927 in Gebenstorf geboren und wuchs in Brugg auf. 1943-47 absolvierte er eine Lehre als Maschinenbauer bei Brown, Boveri & Cie. in Baden. Nach der Lehre schrieb er sich für drei Semester an der Kunstgewerbeschule in Zürich ein, danach studierte er an der Rijksakademie in Amsterdam und an der École nationale supérieur des beaux-arts in Paris.

Beim jüngsten Umbau des Schulhausplatzes und der Neugestaltung der Cordulapassage entschied die städtische Kunstkommission 2016, dass der Güggel – ein Werk der städtischen Kunstsammlung – nicht wieder aufgestellt werden sollte. Mittlerweile ist die Skulptur an den Dättwiler Unternehmer und Kunstsammler Christoph Schoop verkauft worden. Marita Knecht versteht nicht, dass die Stadt ein so symbolträchtiges Kunstwerk verkauft. Sie wünscht sich, dass der «Schildbürgerstreich» rückgängig gemacht wird. Das ist aus Sicht des Stadtrats nicht möglich, da der Cordulaplatz beim Umbau des Schulhausplatzes völlig neu gestaltet worden sei. Im vergangenen Juni wurde hier zudem der «Stack» des Künstlers Kilian Rüthemann als neue Kunst am Bau aufgestellt.

Die Pariser Zeit und regelmässige Besuche in Theatern und Museen, in der Oper und im Ballet prägten ihn, wie in seiner Biografie zu lesen ist. 1955 kehrte Pabst in die Schweiz zurück und richtete in Riniken sein erstes Atelier ein. Nach einem vierjährigen Werkaufenthalt in der Provence kam er 1967 nach Baden, wo er jahrelang mit seiner Familie lebte und in seinem Atelier wirkte: Hier zeichnete er, schuf Holz- und Metallplastiken und gestaltete zahlreiche Plätze und Brunnen – etwa den Quellenbrunnen im Kappelerhof, den grossen Neumarkt-Brunnen in Brugg, den Platz um die Friedhofskirche Brunnenwiese in Wettingen, den Platz beim Schulhaus Untersiggenthal oder die Eicheln vor dem Gemeindehaus Würenlingen. Pabst starb im Januar 2000 im solothurnischen Fulenbach.

Stadtrat erkennt Versäumnis

Marita Knecht ärgert sich in ihrem Leserbrief nicht zuletzt über die fehlende Information der Stadt und über den Verkaufspreis, den die Kunstkommission verlangt hat: 5000 Franken. Die Preise für Pabsts Skulpturen hätten sich schon vor 50 Jahren zwischen 5000 und 15 000 Franken bewegt. Der heutige materielle Wert sei deshalb sehr schwer festzulegen. In einem ausführlichen Brief antwortete der Badener Stadtrat im November auf einige Fragen, die ihm Marita Knecht gestellt hatte. Den Verkaufspreis habe man aufgrund von Erfahrungswerten und Vergleichen mit ähnlichen Objekten veranschlagt.

Wie aus der Antwort des Stadtrats auch klar wird, kam Christoph Schoop mit der Anfrage auf die Stadt zu , ob er die Skulptur kaufen könne. Sie wurde 1969 in der Werkstatt der Spenglerei Schoop gefertigt, weshalb auch er eine persönliche Verbundenheit zu dem Kunstwerk habe. Der Stadtrat ist überdies aber einsichtig, dass der Verkauf nicht optimal über die Bühne ging. Er schreibt in seiner Antwort fast reumütig: «Der Stadtrat erkennt im Nachhinein, dass es ein Versäumnis war, die Skulptur ohne vorgängige Information der Erben von Franz Pabst und nahestehenden Personen zu verkaufen. Es war nie beabsichtigt, durch die fehlende Information Gefühle von Beteiligten zu verletzen.»

Stadtrat und Kulturvorsteher Erich Obrist (parteilos) sagt auf Nachfrage: «Die Kunstkommission war sich der grossen emotionalen Verbundenheit zur Skulptur – auch durch die Person Franz Pabst – nicht bewusst.» Trotzdem sei es aus seiner Sicht kein schlechter Entscheid gewesen, den Hahn zu verkaufen. Es sei eine Win-win-Situation, da die Skulptur in der Dättwiler Husmatt wieder an einem öffentlichen Ort aufgestellt werden soll. «Am Cordulaplatz hatte der Hahn keinen Platz mehr, er wäre für ungewisse Zeit im Lager des Werkhofs verschwunden.» Ein Verkauf an einen Privaten sei eine Ausnahme. Aber die Neuplatzierung von Kunstwerken in der Stadt sei ein ständiges Thema, wie Obrist sagt, der die Kunstkommission ex officio präsidiert. So würden etwa zwei grosse Objekte, die bisher bei den Schulhäusern Burghalde und Pfaffechappe standen und den Umbauarbeiten weichen müssen, bald in den Kulturweg an der Limmat integriert.