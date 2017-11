Auch am gut belegten Samstagmorgen finden Eltern noch ein Plätzchen für ihren Kinderwagen im Moser’s Backparadies am Schlossbergplatz. Das Servicepersonal weicht den Wagen geschickt und geduldig aus. Während die Eltern den Kaffee geniessen, können die Kinder an einem frischgebackten Weggli knabbern, in einem der Kinderbücher blättern oder mit den vorhandenen Stiften malen. Die Karte weist einen Tarif pro Altersjahr aus. In der Toilette im Untergeschoss steht ein Wickeltisch.

Der Treffpunkt