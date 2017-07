Die Hoteliers Patrik und Silvio Erne sind nicht die Einzigen, die glaubten, den ältesten noch in Betrieb stehenden Schindler-Lift der Welt zu besitzen. Um diese Gunst buhlte schon der bulgarische König oder das Hotel Pera Palas in Istanbul.

Doch bei beiden Liften handelt es sich um Modelle aus dem frühen 20. Jahrhundert, nicht etwa aus den 1890er-Jahren. Der älteste, noch laufende Aufzug von Schindler in der Schweiz – und vermutlich auch der Welt – ist jener am Hirschengraben 33b in Luzern.

Den Aufzug «Type 1911» liess ein Zahnarzt per 1. September 1912 einbauen, um seinen betuchten Kunden den Zugang zu seiner Praxis zu erleichtern. 1998 wurde der Lift aus Sicherheitsgründen ein paar Jahre stillgelegt und 2008 mit Mitteln der Luzerner Denkmalpflege saniert und wieder in Betrieb genommen, schreibt Schindler-Mitarbeiter Beat Baumgartner im «Senkrechtstarter-Blog». (saw)