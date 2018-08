Am Samstag feiert die Stadt Baden den Abschluss der Schulhausplatzsanierung. Nach drei Jahren findet die – besonders für die Badener Geschäfte – nicht immer einfache Baustellenzeit ein Ende. Diese Woche wurden noch die Sitzbänke an der Cordulapassage und die letzten goldenen Geländer montiert.

Ende August fahren dann die ersten Postautos durch den neuen Bustunnel. Dann wird in der Badener Innenstadt allmählich wieder etwas mehr Ruhe einkehren. Für Kritik gesorgt hat zuletzt das Vorgehen der Stadt, die in einer Nacht-und-Nebel-Aktion Kunst am Bau aufstellen liess: Eine Säule aus 520 schwarzen Gummimatten, die die Geschichte dieses schon seit 170 Jahren verkehrsumtosten Platzes aufgreift. Der «Stack» kam bei vielen Badenern gar nicht gut an. Alt Stadtschreiber Heinz Herrmann schlägt vor, anstelle der Gummi-Säule den «Flieger» von Hans Trudel an diesem prominenten Ort aufzustellen. Es bleibt abzuwarten, ob die Idee auf Zustimmung stösst.