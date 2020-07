Der «Atmosphäre»-Bus tritt bald seine letzte Fahrt an

Schweren Herzens musste die Gemeinde die zehntägige Jubiläumsfeier «Atmosphäre – 975 Jahre Wettingen» aufgrund der Coronapandemie absagen. Der Atmosphäre-Bus wird am 14. August – an dem Tag, an dem das Fest beginnen sollte – seine letzte Fahrt antreten. Mit Sponsoren, Gönnern und Partnern wird er ins RVBW-Bus-Depot fahren. (az)