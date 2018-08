Bewusst jetzt kommuniziert

Brisant: Die Mitteilung erfolgt just wenige Wochen vor der Zürcher Volksabstimmung am 23. September über den Kredit des Abschnitts Schlieren–Killwangen. Sollten die Stimmbürger den Kredit ablehnen, wären die Aargauer Pläne obsolet, da der Bahnhof Schlieren Endstation bedeuten würde. Zufall, Provokation oder Gleichgültigkeit? «Der Kanton Aargau kommuniziert den Richtplan-Eintrag ganz bewusst und in Absprache mit der Zürcher Regierung zum jetzigen Zeitpunkt», sagt Simone Rangosch, Leiterin Abteilung Verkehr beim Aargauer Departement Bau, Verkehr und Umwelt. Ziel sei es, ein klares Signal an all jene zu senden, die der Meinung seien, bei der Limmattalbahn handle es sich nur um ein Zürcher Projekt, mit einer Länge im Kanton Aargau von gerade einmal drei Kilometern. «Doch die Limmattalbahn ist viel mehr als das. Es ist ein zukunftsweisendes Projekt für das ganze Limmattal und auch für den Kanton Aargau von grosser Bedeutung», so Rangosch.

Ursprünglich standen vier Korridor-Varianten im Raum. Aus drei Gründen habe sich das Baudepartement für den nun vorliegenden Korridor entschieden. «Erstens führt dieser Korridor durch das Gebiet, das heute schon das grösste Potenzial in Bezug auf Einwohner und Arbeitsplätze aufweist», sagt Rangosch. Zweitens orte der Kanton in diesen Gebieten in Zukunft die grössten Entwicklungspotenziale. «Und drittens stellt das heute noch wenig entwickelte aber erschlossene Gebiet Tägerhard-Ost einen kantonalen Wohnschwerpunkt dar, den wir in die künftige Linienführung integrieren wollten.»