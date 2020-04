Der 21. Wettinger Räbhüsli-Sunntig ist auf 2021 verschoben

Der Räbhüsli-Sonntig in Wettingen ist seit zwei Jahrzehnten ein beliebter Termin in der Agenda der Wettinger Räbhüslibetreiber und Weinproduzenten - die Besucherinnen und Besucher spazieren normalerweise zahlreich zwischen den rund 15 Räbhüsli am steilen Lägernhang, um bei einladender Aussicht Wein und kleine Häppchen zu geniessen. "Das gemütliche Beisammensein und die spezielle Atmosphäre in den Räbhüsli trugen jeweils zu einem erfolgreichen Räbhüsli-Sonntig bei", schreibt Marco Bieri von der Weinstern Wettingen AG, die seit diesem Jahr den Räbhüsli-Sonntig organisiert.

Sie müssten nun schweren Herzens auf den 21. Räbhüsli-Sonntig vom 28. Juni 2020 verzichten: "Das Kick-off für die Planung und Durchführung startete unmittelbar vor dem Lockdown", schreibt Bieri weiter. Man habe bis anhin die Hoffnung gehegt, dass bis Ende Juni wieder Veranstaltungen und Events durchgeführt werden können.

Die Organisatoren würden nun aber mit Zuversicht nach vorne blicken. Der neue Termin steht auch bereits fest: Der 21. Räbhüsli-Sonntig findet am 27. Juni 2021 statt. (az)