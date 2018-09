Dass der Kanton Aargau beabsichtigt, die Limmattalbahn dereinst vom Bahnhof Killwangen über Neuenhof und Wettingen zum Bahnhof Baden weiterzuführen, stösst dem Neuenhofer Ortsbürger Toni Benz sauer auf. Erstens brauche es in Neuenhof die Bahn nicht, da die Gemeinde mit Bus und S-Bahn schon sehr gut erschlossen sei. Zweitens teile die Bahn das Dorf in zwei Hälften. Drittens werde die Lebensqualität entlang der Bahnlinie sinken. Viertens fehle der nötige Platz für das Trassee. Und fünftens könne sich die Gemeinde die Bahn schlicht nicht leisten. Aus all diesen genannten Gründen kann Benz nicht verstehen, dass die Linie durch Neuenhof führen soll. «Ursprünglich waren im kantonalen Richtplan vier Korridore für die Limmattalbahn vorgesehen; einer davon hätte über Würenlos geführt.» In Anbetracht der schlechten Anbindung des Würenloser Gewerbes und der Sportanlagen würde es für Benz mehr Sinn machen, die Bahn über Würenlos zu führen. «Dieser Meinung ist übrigens auch die Gemeinde Killwangen», so Benz.

Möckel: «Das ist nett gemeint»

Tatsächlich? Eine Nachfrage bei den betreffenden Gemeinden zeichnet ein etwas anders Bild. «Das mag ja durchaus nett gemeint sein, doch ich muss Herrn Benz leider widersprechen», sagt der Würenloser Gemeindeammann Anton Möckel (parteilos). Eine Weiterführung der Limmattalbahn über Würenlos statt Neuenhof mache für ihn aus mehreren Gründen keinen Sinn. «Erstens, weil ich nicht sehe, wie die Bahn von Killwangen nach Würenlos geführt werden soll. Entweder die Bahn quert die Limmat schon vor dem Bahnhof Killwangen-Spreitenbach, was wenig Sinn macht. Oder aber die Bahn überquert die Limmat danach, müsste dann aber auf der anderen Seite quasi wieder zurück nach Würenlos fahren.»

Vor allem aber brauche es die Limmattalbahn in Würenlos nicht, weil die Gemeinde mit den RVBW-Linien 1 und 11 und den beiden Bahnhöfen in Würenlos und Killwangen-Spreitenbach sehr gut erschlossen sei. «Und nicht zuletzt darf man nicht ausser Acht lassen, dass die Gemeinde mit jeder zusätzlichen öV-Anbindung mehr an das öV-Netz zahlen muss.» Schon heute weise Würenlos dank der guten Anbindungen einen sehr hohen Pro-Kopf-öV-Beitrag aus. «Vor diesem Hintergrund würden Kosten und Nutzen einer Limmattalbahn durch Würenlos in einem schlechten Verhältnis stehen», sagt Gemeindeammann Möckel.

So sähe die geplante Strecke im Schnelldurchlauf aus – inklusive Haltestellen.