Seit diesem Frühling steht fest: Turgis Gemeinderat will einen Zusammenschluss mit der Stadt Baden prüfen. Und auch der Badener Stadtrat will das Thema von Zusammenschlüssen wieder forcieren, wie er bei der Präsentation der Legislaturziele diese Woche bekannt gab. Doch wie schwierig Fusionen zu schaffen sind, zeigte sich im Jahr 2010, als Baden völlig überraschend die Fusion mit Neuenhof ablehnte. Damals hatte vor allem die Badener SVP erfolgreich Stimmung für ein Nein an der Urne gemacht.

Ebendiese Partei lud diesen Monat den Turgemer Gemeindeammann Adrian Schoop (FDP) ein, um die Gemeinde vorzustellen und über das Thema einer Fusion zu sprechen. Schoop betont, dass er angefragt worden sei. «Ich will nicht, dass der Eindruck entsteht, der Gemeinderat presche in diesem Thema vor, ohne dass die eigene Bevölkerung mitreden kann.» Er habe Turgi mit seinen Stärken und Schwächen vorgestellt. Und er habe erklärt, dass beim Thema eines Zusammenschlusses in einem nächsten Schritt die Bevölkerung Turgis am Zug sei, sich zu äussern. Schoop, der die Debatte im Mai mit ziemlich viel Drive angestossen hatte, sodass sogar die «NZZ» darüber berichtete, tritt nun zumindest verbal leicht auf die Bremse.