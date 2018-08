Der Weg durch die Weite Gasse zum Festareal ist wie eine Zeitreise von der Vergangenheit in die Zukunft. Sepp Schmid zeigt auf dem Spanisch-Brödli-Platz einen Auszug aus seiner Riesensammlung von historischen Fotos aus Baden. Zum Beispiel das Bild eines uniformierten Barrieren-Wächters, der hinter seinem Schnauzer ziemlich streng dreinblickt. Schmid hat es in einer «Schweizer Illustrierte» von 1934 gefunden. Damals rollten noch bis zu 150 Züge täglich über den Schulhausplatz.

Beim Abgang zur neuen Cordulapassage, wo die Hauptbühne installiert ist, gibt es fast kein Durchkommen mehr. Mitten im Gemenge ragt Kilian Rüthemanns Kunstwerk aus 500 übereinandergestapelten Pneus in den dämmernden Himmel empor und wirkt wie ein Fremdkörper. Im Lichtkegel der Scheinwerfer steht Spoken Word Künstler Simon Libsig und erzählt mit viel Humor über Eindrücke, die er und seine Kollegen nach einer durchzechten Nacht vom Schulhausplatz hatten. «Ich fühle mich in Baden wie Daheim. In der neuen Unterführung erinnert mich Baden immer an mein Badezimmer. Ich hab genau die gleichen Fliesen», zitiert er seinen Freund. Insgesamt sieht er die Neugestaltung aber positiv und reimt: «Hier liegt ein Schatz begraben. Die neue Cordula-Piazza von Baden.»