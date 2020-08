Das sagt der Gemeindeammann zum Streit um die Kreditabrechnung – so verlief die Gemeindeversammlung

Es folgten weitere Schritte und der Weiterzug an höhere Instanzen. 2019 hätte dann die Kreditabrechnung der Gemeindeversammlung vorgelegt werden sollen. Nachdem die Finanzkommission (Fiko) den Gemeinderat in einem Schreiben über Auffälligkeiten in der Abrechnung informiert hatte, zog dieser das Traktandum zurück und liess die Unterlagen durch die Firma Hüsser Gmür und Partner extern prüfen. Das Ergebnis: Alles korrekt.

Der Gemeinderat plädierte dafür, Fakten statt Emotionen zu betrachten. «Wir sehen keinen Anlass, Strafanzeige und Kreditabrechnung miteinander zu verbinden» erläuterte Keller. Was genau in der Strafanzeige stehe, wisse er nicht, betonte er. Von Seiten der Stimmberechtigten erhielt der Gemeinderat mehrheitlich Zuspruch. Auf die Frage, wieviel denn eigentlich all die juristischen Abklärungen die Gemeinde bisher gekostet hätten, schätzte der Gemeindeammann diesen Betrag auf 30'000 bis 40'000 Franken. Wesentlich mehr, als ein Efeubogen und eine Hecke kosten. Eine Frau meinte dazu: «Es geht nicht um den Betrag, sondern um Integrität. Wir wollen wissen, ob die richtigen Leute da vorne sitzen, und die Gemeinde führen.» Martin Anner selbst war an der Gemeindeversammlung nicht anwesend.

Bei der Abstimmung über das Traktandum trat Frau Vizeammann Cécile Anner (SVP) in den Ausstand – sie ist die Frau von Martin Anner. Dessen Anzeige richtet sich nicht nur gegen Gemeinderätin Miceli, sondern «eventuell auch gegen den Gemeinderat Gebenstorf», und somit auch gegen seine Frau.

Offenbar ist die Mehrheit der Gebenstorfer der Meinung, dass es die richtigen Leute sind. Oder zumindest, dass die Strafanzeige nichts mit der Kreditabrechnung zu tun hat. Diese wurde mit 76 Ja- gegen 20 Nein-Stimmen gutgeheissen.