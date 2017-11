Seit zehn Jahren ist die Schulraumplanung in Baden ein heisses Thema. Vor dem Hintergrund wachsender Schülerzahlen und dem Systemwechsel auf sechs Primarschul- und drei Sekundarjahre legte der Stadtrat seine Strategie fest: Die Primarschüler sollen weiter in den Quartieren zur Schule gehen können, die Sekundarstufenschüler in der Burghalde unter ein Dach gebracht werden. Dazu wurden auch Standortanalysen durchgeführt.

Die Prognosen, ausgehend von den heutigen Schülerzahlen, den baulichen Entwicklungsgebieten und den Baureserven weisen auf dringenden Handlungsbedarf hin. Bei der Primarschule liegt der Zuwachs über 10 Jahre bei plus 41 Prozent, bei der Sekundarstufe bei plus 28 Prozent. Insbesondere im Schulkreis Innenstadt zeichnet sich ein Notstand ab. Heute besuchen 232 Kinder in 12 Klassen die Schule Innenstadt in den Schulhäusern Tannegg und Pfaffechappe. Im Schuljahr 2019/2020 werden 341 Kinder in 16 Klassen diese Schule besuchen.