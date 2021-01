Das KSB kann um zwei Intensivbetten reduzieren – das gibt Entlastung für müdes Pflegepersonal

Dank der kantonalen Massnahmen, die bis zuletzt strenger waren als diejenigen auf nationaler Ebene, sind die Coronazahlen im Aargau derzeit rückläufig. Das war für die Covid-Station im Badener Kantonsspital dringend notwendig, denn: Das Personal kam in den vergangenen elf Monaten an den Anschlag. Zuletzt konnte man aber erfreulicherweise zwei Betten auf der Intensivstation wieder abbauen und betreut nun zwölf Betten. Im Normalfall sind es deren zehn.

Karten von Angehörigen – ein schönes Gefühl für das Pflegepersonal

Julia Kündig, diplomierte Expertin Intensivpflege, sagt gegenüber dem Regionalfernsehsender Tele M1: «Wir sind müde und vor allem froh, dass die Tendenz nun so ist, dass die Fallzahlen abnehmen und es zu einer leichten Entspannung kommen könnte. Aber wir sind nach wie vor kritisch.»

Für einen Coronapatienten sind sechs Personen des Pflegepersonals plus Ärzte zur Betreuung notwendig. In den vergangenen elf Monaten hat Kündig vor allem auf der Covid-Station gearbeitet und viel erlebt. Was bleibt da in Erinnerung? Sie sagt: