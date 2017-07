Verantwortlich für das «Polygon» sind das «Royal», das «Werkk», der Verein «Inox Live», das Festival «One of a Million» und das Open Air Wettingen. Sie setzen sich ein grosses Ziel: «Der alternative Mikrokosmos soll in Zukunft fester Bestandteil der Badenfahrt werden», sagt Schulthess. Deshalb haben die Verantwortlichen den Dachverein «Alternative Bühne Badenfahrt» gegründet und den vom Badenfahrt-OK zugesprochenen Beitrag auf eigenes Risiko verdoppelt. «Wir hätten etwas Kleines, Hübsches machen können», so Schulthess. «Wir sind aber überzeugt, dass wir etwas Grosses auf die Beine stellen können, das qualitativ hochstehend ist und das auch in Zukunft Bestand haben wird.»