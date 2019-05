21 Jahre lang wurden an der Bahnhofstrasse 6 Wohnaccessoires und Lebensmittel verkauft. Letztes Jahr zog der Laden «Terra Ambiente» in die Nummer 14 der Strasse weiter, weil das Gebäude einem Neubau weichen wird (die AZ berichtete).

Um die Zeit bis zum Baustart zu überbrücken, liess Eigentümer Felix Meier an der Nummer Sechs die «Villa Paul», die sich selbst als kleinstes Kaufhaus der Schweiz bezeichnet, für drei Monate als Pop-up-Store einziehen. So werden Läden genannt, die nur eine begrenzte Zeit lang betrieben werden.

Im Juni soll dann mit dem Rückbau des Gebäudes begonnen werden. «Geplant ist, im Herbst 2020 die entstehende Fläche neu nutzen zu können», sagt Martin Leder vom Architekturbüro Meier Leder, das den Neubau plant und realisiert. Bevor die Abrissarbeiten beginnen, dient der Raum im Parterre nochmals einem Geschäft.

Freund bringt Umzugsidee

Für drei Wochen zügelte Karin Schmidt ihr Laden-Sortiment von «Agapé Beauty» von ihrem Standort an der Bahnhofstrasse 46 beim Casino an den Schlossbergplatz. Zu dieser spontanen Gelegenheit sei sie über ihren Freund gelangt: «Pius, der Wirt vom Stadtbistro Isebähnli, hörte vom Architekturbüro Meier Leder, dass die Räumlichkeit noch leer stehe. Also fragte ich an.»