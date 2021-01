Das Herz des Thermalbads öffnet sich: Historische Hinterhofquelle wird für Besucher zugänglich

«Die meisten Quellen befinden sich in privatem Besitz und liegen entweder unter den Strassen in Schächten oder in den Kellergeschossen der Gebäude rund um den Kurplatz verborgen», sagt der Badener Historiker Bruno Meier.

Eine der wichtigsten Badener Quellen überhaupt, die Hinterhofquelle im Untergeschoss zwischen Verenahof und Bären, wird jedoch in den kommenden Monaten für die Öffentlichkeit sichtbar gemacht. Die Finanzierung sei gesichert, teilt der ­Bäderverein Baden mit, der die Idee zur Sichtbarmachung hatte. «Der Zugang zur Quelle wird Wirklichkeit, dank grosszügiger Beiträge der Stadt Baden und des Kantons Aargau.» Sie teilen sich die Kosten von 540000 Franken je zur Hälfte.