Gurken, Eisbergsalat und Tomaten: Die Felder von Birmenstorf sind traditionelles Gemüseland. Seit ziemlich genau 100 Jahren ist der grossflächige Gemüseanbau einer der wichtigsten Wirtschaftszweige im Dorf an der Reuss.

Nun beabsichtigt die Gemeinde, die bestehende Speziallandwirtschaftszone für Gemüsebaubetriebe um 13,33 Hektaren zu erweitern. Das entspricht der Fläche von 18 Fussballfeldern. In dieser Zone sollen feste Gewächshäuser mit Fundament, aber auch sogenannte Kaltfolientunnel erlaubt sein.

Jetzt gibt es heftige Kritik an den Plänen: «In Birmenstorf verliert die Landwirtschaft die Bodenhaftung», schreibt der Naturschutzbund Pro Natura Aargau dazu. In den Köpfen der Konsumenten solle unsere Landwirtschaft am besten «romantisch, tierlieb und bio» sein.

Das habe mit der realen Landwirtschaft aber nichts zu tun. Pro Natura kritisiert die geplante Umzonung von Fruchtfolgeflächen in eine Intensivlandwirtschaftszone in aller Deutlichkeit und ruft dazu auf, sich am laufenden Mitwirkungsverfahren für die Öffentlichkeit zu beteiligen.