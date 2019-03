Am vergangenen Sonntag, kurz vor 13 Uhr teilte Celina Roth (20) aus Wettingen ein Foto über ihre private Facebook-Seite. Das Foto zeigt eine Fleischwurst aus der dicke scharfe Metallnägel ragen. Den unheimlichen Fund machte Roth am Wochenende in Wettingen bei einem Spaziergang mit ihrem Freund. Bei einer Abzweigung in der Nähe der Wettinger Busgarage lag das ungewöhnliche Objekt auf einer Wiese.

Roth erzählt: "Ich wusste sofort was es ist", sagt sie. Bei der Fleischwurst, die mit Metallnägeln durchstochen wurde, handelte es sich um einen besonders grausamen Hundeköder.