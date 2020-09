Das «Fantoche» ist ganz in Frauenhand - und zum ersten Mal auch online

Wenn das «Fantoche» jeweils nach Baden lädt, wird die Stadt zum Zentrum der nationalen und internationalen Filmszene. Unter den Gästen und Teilnehmern sind regelmässig Oscar- und Golden-Globe-Gewinner. Wegen Corona fallen diese hoch dotierten Veranstaltungen in diesem Jahr weg.

Die Filmschaffenden reisen trotzdem an – auch wenn sie bei ihrer Rückkehr Zuhause in Quarantäne müssen. Trotz Pandemie eröffnete das Internationale Festival für Animationsfilm die 18. Ausgabe gewohnt originell und schrägt. Im Zentrum der Jubiläumsausgabe − das «Fantoche» fand vor 25 Jahren zum ersten Mal statt − stehen Heldinnen jeglicher Couleur und Gastland Dänemark mit seiner herausragenden Animationsfilmindustrie. Eine Retrospektive widmet sich der deutschen Scherenschneiderin und Animationsfilmpionierin Lotte Reiniger.

Das «Fantoche» war bereits bei der Eröffnung am Dienstagabend fest in Frauenhand. Bühnenkünstlerin Jane «the Pain» Mumford im schwarzen Superheldinnen-Umhang mit silbernen Leggins und Schauspielerin Momo «the Maniac» Kunz in pinker Powerfrau-Lederkluft starteten die 18. Ausgabe lautstark mit Bonnie Tylers «I need a Hero».