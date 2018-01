Das Flachdach der 21-jährigen Halle weist aber seit Jahren immer wieder undichte Stellen auf, erklärte Gemeindeammann Dieter Martin (FDP) an der ersten Sitzung des Einwohnerrates in der neuen Legislatur. Seit Dezember 2015 wurden regelmässig Reparaturarbeiten durchgeführt.

Vergangenen November habe sich die Situation verschärft: «Neu liegen auch im Heizungsraum im Untergeschoss regelmässig Pfützen. Es besteht die Gefahr, dass die letztes Jahr neu eingebaute Schnitzelheizung sowie die erneuerte Haustechnik erheblichen Schaden erleiden», so der Gemeindeammann. «Die undichten Stellen konnten aber trotz Untersuchungen von drei beigezogenen Flachdachfirmen nicht gefunden werden. Die Fachleute empfehlen uns dringend die Sanierung des Flachdachs.»

Keine öffentliche Ausschreibung

Der Einwohnerrat genehmigte den Kredit von 291'500 Franken am Donnerstagabend zwar einstimmig. Allerdings fehlte es nicht an kritischen Voten. Ursula Spinnler beispielsweise sagte im Namen der FDP-Fraktion: «Aufgrund der Schilderung, dass das Dach seit Jahren undicht ist, sind wir überrascht, dass der Aufgaben- und Finanzplan keine entsprechende Position enthält.» Eine vorsichtige und detaillierte Planung der Liegenschaftsinvestitionen wäre gerade in gegenwärtig finanziell angespannten Lage wichtig, so Spinnler.