«Der Wunsch, ein eigenes Café zu führen, reifte vor zehn Jahren in Hamburg», sagt Claudia Nabholz, Inhaberin des Cafés Meise. Sie besuchte immer wieder mal ihre Schwester, die damals dort lebte. «Ich liebe es, zu frühstücken. Ich liebe die Café-Kultur, die in Deutschland zelebriert wird. Und ich liebe die Abwechslung, bin kein 08/15-Typ», sagt Claudia Nabholz.

So erstaunt es denn auch nicht, dass sie das, was sie über alles liebt, auch zu Hause haben wollte. Bereits auf dem Rückflug in die Schweiz wurde an der Idee, ein eigenes Café zu betreiben, gefeilt. Der Businessplan war mithilfe des Vaters schnell erstellt, die passenden Räume waren ebenso schnell gefunden. «Zwei Wochen später unterschrieb ich den Vertrag», erinnert sich die 38-Jährige, die einen Master in Wirtschaftspsychologie in der Tasche hat. «Und dann musste ich erst einmal leer schlucken und mir selber die Frage stellen, wie es nun weitergeht.» Denn die Lokalität musste erst noch saniert werden, und Nabholz musste sich schnellstmöglich das Wirtepatent aneignen.

Frühstück bis 16 Uhr, Freitag immer Wähentag

Wie die Einrichtung sein soll, war ihr schnell klar. «Ich wollte nie ein klassischer Gastrobetrieb sein. Unseren Gästen möchten wir ein familiäres Ambiente bieten – ein Wohnzimmerfeeling sozusagen.» Schon damals wünschte sie sich, in einer Ecke des Cafés auch eine kleine Boutique einrichten zu können. Was bis heute so geblieben ist. «Schmuck, Kleider und kleine Mitbringsel stehen im Sortiment», sagt Nabholz. Geblieben ist auch das bewährte Rezept, das Angebot schlank zu halten. Frühstück gibts immer bis 16 Uhr, am Mittwoch kocht seit dem Startschuss vor zehn Jahren Mama Meise, am Freitag ist Wähentag, und ansonsten sind «Beagles» die eigentlichen Renner.