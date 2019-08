Sie war schon auf dem Mond, jetzt weht sie über der Limmatstadt: die Flagge des Heiligen Stuhls. Es ist zwar nicht exakt dieselbe wie jene, die vor 50 Jahren beim ersten bemannten Flug zum Mond mit der Apollo 11 mitflog, zu deren Fans auch Papst Paul VI. gehörte. Das Original ist heute in den Vatikanischen Museen ausgestellt. «Diese hier haben wir extra für unsere Zentraltagung der ehemaligen Schweizergardisten in Baden anfertigen lassen», sagt OK-Präsident Philipp Baumann und blickt auf den höchsten Punkt der Schlossruine Stein, wo am Freitagvormittag zu den Klängen des Fahnenmarsches und im Beisein des strammstehenden OKs sowie Stadtammann Markus Schneider die Flagge gehisst worden ist. Bis Sonntag flattert die gelb-weisse Fahne mit der Tiara und den Schlüsseln im Wind. So lange dauert die Tagung der ehemaligen Päpstlichen Gardisten, die alle zwei Jahre an einem anderen Ort in der Schweiz stattfindet.

«Wir sind stolz, in diesem Jahr Gastgeber sein zu dürfen», sagt Ammann Markus Schneider auf der Ruine Stein. Es passe zur Geschichte der Stadt, die immer wieder Gastgeber gewesen sei, ob zu Zeiten der Römer oder der Eidgenossenschaft. Ausserdem wurde die Schweizergarde 1505 an der Tagsatzung in Baden ins Leben gerufen. Ein Jahr später bezogen die Gardisten ihre Posten im Vatikan.