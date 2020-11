Daniela Fleischmann leitete dreizehn Jahre lang das «Hope»: «Ich war nur ein Baustein Gottes»

den im Büro von Daniela Fleischmann oberhalb des Cafés Hope in Baden. Sie haben für die Geschäftsleiterin des christlichen Sozialwerks eine besondere Bedeutung. Eines der Bilder, ein Schiff, hat ein ehemaliger Klient gemalt. «Er ist fast blind, was das Werk noch viel eindrucksvoller macht», sagt die Wettingerin.

Eine Metapher, die ideal zu ihr passt und während des Gesprächs immer wieder aufploppt – wie auch das Thema Glauben, einem wichtigen Anker in ihrem Leben. Schiffe begleiteten Daniela Fleischmann von Kind an: Sie war leidenschaftliche Hochsee-Seglerin.

Nun geht die 63-Jährige in Pension: «Im Frühling hat mir Gott unmissverständlich klar gemacht, dass die Zeit gekommen ist, einer neuen Kraft das Steuer zu überlassen», sagt die gläubige Christin. Ihre Nachfolgerin, die 43-jährige Deborah Schenker, wird am 20. November ihre neue Arbeitsstelle antreten.

1983 gründete der pensionierte BBC-Ingenieur Rudolf von Kelaita das «Jesus lebt Hilfswerk». 2004 entschied man sich für die Umbenennung in Christliches Sozialwerk Hope, weil der Jesus-Begriff im Namen zu viele Menschen von einem Besuch abhielt. Bereits 1983 wurde damals an der Stadtturmstrasse 16 in Baden das Café eingerichtet.

Die in Niederlenz aufgewachsene Fleischmann zog 1982 mit ihrem Mann nach Wettingen, wo er aufgewachsen ist und bis zu seiner Pension eine Zimmerei führte. Mit 42 Jahren änderte sich Daniela Fleischmanns Sicht aufs Leben: Sie lernte den Glauben kennen. Damals habe ihr bisheriges Konzept versagt: «Ein Familienmitglied hatte mit psychischen Schwierigkeiten zu kämpfen. Ich wollte helfen, musste mir aber eingestehen, dass meine Kräfte dafür nicht reichen», sagt sie.

Durch eine Bekannte sei ihr die Kraft Gottes bewusst geworden. Sie war damals mitten im Studium der sozialen Arbeit. Nachdem sie sich jahrelang um ihre Kinder gekümmert hatte, wollte sie sich beruflich neu orientieren. «Ich habe aber immer schon eine soziale Ader besessen», sagt die ausgebildete Lehrerin. So hatte sie schon lange Freiwilligenarbeit geleistet und sich in verschiedenen Kommissionen engagiert.

Zum «Hope» kam sie 2005 mit einem Traum. Sie wollte mit Menschen in Not Weihnachtskarten herstellen. Sie meldete sich beim christlichen Sozialwerk und begann mit einem Pensum von 10 Prozent. 2007 übernahm sie die Geschäftsleitung. Mit ihr am Ruder entwickelte sich die Organisation zu dem, was sie heute ist. Begonnen hat Fleischmann mit drei Angestellten und 20 Freiwilligen, heute sind es 20 Angestellte und 70 Freiwillige – auch weil im September 2019 die Notschlafstelle hinzugekommen ist.

Für Fleischmann ist aber klar: «Ich war nur ein Baustein. Es war Gottes Wille, dass sich das Hope so entfalten konnte.»

Der Glaube ist hier Grundvoraussetzung. «Hier arbeiten nur Menschen, die auf Gott vertrauen», sagt sie. Das beziehe sich aber nicht auf die Freiwilligen und auch nicht auf Klientinnen und Klienten. Der Glaube helfe bei der Zusammenarbeit mit Obdachlosen, die oft mit Suchtproblemen zu kämpfen haben. «Für Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle, und er gibt allen Menschen Würde. Entsprechend bleiben wir auch in den schwierigsten Fällen dran.»

Menschen, die Bitterkeit keine Chance geben, sind ihr Vorbilder

Sie habe beobachtet, dass Gläubige viel bewusster vergeben und gelassener mit nervenaufreibenden Situationen umgehen können. «Es hat sicher seinen Grund, warum christliche Institutionen oft auf der Gasse arbeiten.» Die Menschen, die man hier antreffe, könnten sehr verletzend sein, «auch weil sie selbst verletzt worden sind.» Viele Menschen, denen sie in ihrer Arbeit begegnete, seien gefangen in ihren Lügen und gäben allen anderen Schuld an ihrem Schicksal.

Doch sie sei auch vielen begegnet, die trotz grosser Lebensschicksale Leichtigkeit und Fröhlichkeit bewahren: «Menschen, die der Bitterkeit keine Chance geben, sind mir grosse Vorbilder», betont Fleischmann.

Ihr Vertrauen in Gott habe sich dank ihrer Aufgabe nur noch gestärkt. So hätten sich, kurz nach dem 2010 der Entscheid gefallen war, ein Wohnzentrum zu eröffnen, sehr schnell Türen geöffnet. Nur drei Tage später habe sie erfahren, dass die bisherigen Mieter der Wohnungen oberhalb des Cafés ausziehen. Und auch das Geld für den Umbau sei rasch zusammengekommen.