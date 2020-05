«Damit hätten wir nie gerechnet»: Gemüse Friedli wird wegen seiner «Salataktion» Kunden überrannt

"Wir wurden total überrumpelt"

Was dann passierte, damit hatte die Familie Friedli nicht gerechnet. Tausende kamen, um den Salat zu kaufen. Gerechnet hatte man gerade mal mit ein paar hundert. "Das ist wirklich gewaltig" sagt Friedli, der als Chef des Gemüsebetriebs von sich selber sagt, er sei ein Daueroptimist – schliesslich lebe man mit der Natur, da sei man Krisen gewöhnt.

Salat wird deshalb öfter auch mal weggeschmissen, aber so viel wie dieses Jahr eben normalerweise nicht. "Da haben wir gedacht, posten wir das doch einfach mal." Ein Post, der sich jetzt für die Familie plötzlich als super Werbeaktion erweist.

"Viele haben auch gesehen, was wir sonst noch so verkaufen, da hoffen wir natürlich, dass wir den ein oder anderen wieder begrüssen dürfen, dass sie vielleicht öfter kommen", so Friedli. Rund 6000 Salate hat er seit Aktionsbeginn schon verkauft und die Ladenzeiten deshalb extra verlängert. Bis Samstag 17 Uhr kann man hier jetzt noch Salate kaufen.