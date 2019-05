Am Freitag um 14 Uhr öffnete die Gewerbeausstellung Undob beim Gemeindehaus in Nussbaumen ihre Tore. 90 Betriebe präsentieren unter dem Motto «das Gewerbe in Siggenthal zeigt sich» ihre Produkte und Dienstleistungen. Unter den ersten Besuchern befanden sich Bernhard Messerlin aus Fislisbach: «Mich interessieren solche Ausstellungen generell. Wenn ich dann noch einen Kaffee trinken und Kuchen geniessen kann, ist das toll.»

Durch die Ausstellung schlenderte am Freitagnachmittag auch die 82-jährige Margret Rüegg aus Zürich. Sie Sie sei in erster Linie wegen ihrer Tochter da: «Sie führt den Hundeshop Seven in Nussbaumen und ist mit einem Stand an der Undob vertreten.»