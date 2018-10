Wenn Simona Nicodet mit ihrem Entlebucher Sennenhund-Mischling durch das Dorf spaziert, wird sie oft Zeugin von Diskussionen zwischen Hundehaltern und Anwohnern. Und dies trotz der Leinenpflicht, die in vielen Gebieten der grössten Gemeinde im Kanton gilt.

«Ich finde es absolut sinnvoll, dass die Leinenpflicht an sensiblen Orten vorgeschrieben ist, wie etwa neben Schulen oder in Wäldern zur Brut- und Setzzeit der Wildtiere», sagt sie. Für die Hunde selber bedeute die Leinenpflicht aber eine grosse Einschränkung.

Es werde in Wettingen immer schwieriger, einen Hund artgerecht zu halten, sagt die CVP-Einwohnerrätin. In einem Postulat fordert sie den Gemeinderat nun auf, zu prüfen, «ob die Einrichtung eines Hundeparks zur Entspannung der heutigen Situation beitragen könne». Simona Nicodet argumentiert: «In einem Park, wie in den Vereinigten Staaten in vielen Städten längst vorhanden, könnten sich die Hunde frei bewegen, was ihrem Naturell entspricht.»