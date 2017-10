Der internationale Cognac-Hersteller Hennessy lässt nicht locker und will jetzt vor Bundesverwaltungsgericht in St. Gallen erwirken, dass der Badener Weinhändler Daniel Cortellini seinen Wein nicht mehr mit dem Namen «Paradis» versehen kann. Damit zieht die Société Jas Hennessy et Co. – vertreten durch die renommierte Zürcher Advokatur Baker&McKenzie Zurich – den Entscheid des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGE) weiter. Dieses hatte das Begehren des Cognac-Herstellers Anfang Mai dieses Jahres vollumfänglich abgewiesen.