Coronavirus und gesunkene Nachfrage: Regionalwerke AG Baden reduziert die Gaspreise

Per 1. Juli werden die Gaspreise in der Region Baden um rund 10 Prozent gesenkt. Dies teilt die Regionalwerke AG Baden in einer am Mittwoch verschickten Medienmitteilung mit. Grund für die Kostenreduzierung sind die deutlich gesunkenen Beschaffungskosten für Erdgas auf dem Grosshandelsmarkt.

Einen ebenfalls starken Einfluss haben auch die durch das Coronavirus bedingte ausssergewöhnliche Lage sowie die witterungsbedingte niedrige Nachfrage. Somit kann auf alle Kundenkategorien eine Senkung von 0.8 Rp. /kWh gewährt werden. Bewohner eines durchschnittlichen Einfamilienhauses mit einem einem Verbrauch von 20'000 kWh können auf diese Weise um die 160 Franken einsparen.