1.

Mir Schwiizer händs luschtig, mir Schwiizer sind froh

händ bim Tschutte i de Barrage no es Plätzli übercho

Italie und Holland het s'Glück scho verloh,

drum müend halt jetzt beidi hinter d'IKEA-Kasse stoh.

2.

Mir Senne händs luschtig, mir Senne sind zwäg

sind uf Alpe und Weide und vo allem wiit wäg

Mir streichled a de Üter, what we can do

und am Obig seit d'Chue – «hashtag me too».

3.

Mir (Ober)siggenthaler händs luschtig,

mir (Ober)siggenthaler händs guet

Leider simmer immer Pleite, was öis nid störe tuet

Kurtheater, Tägi, Mättelistäg: mir zahled kein Teil

Zahle tüend zum Glück di andere – will: «Geiz ist Geil!».

4.

Mir Schaffhuser händs luschtig, mir Schaffhuser händs guet

Es isch öis nie langwilig, will so viel passiere tuet

Bi dä Chrankekasse jommerisch über din Elleboge

En Sensemaa mit Motorsagi, wott di scho go hole.

5.

Mir im Wallis händs luschtig, mir im Wallis händs guet

Händ höchi Bärge, grüeni Täler und im Härze viel Gluet

öisi Kampf-Chüeh kämpfet muetig, es macht au mal «päng»

aber euisi gröschti Kampfsau, isch doch de Constantäng.

6.

Mir Räntner händs luschtig, mir Räntner händs guet

Mer überchömed weniger Ränte, was öis nid störe tuet

Au ohni AHV-Reform isch Pfläg gsicheret im Land,

nur nid i de Schwiiz, sondern im ferne, warme Thailand.

7.

Mir Davoser händs luschtig, in Davos isch viel los

Es chömed viel Promis, es flüsst au viel Moos

Aber d'Panzer und d' Helis, tüend d'Stimmig vermiise

und denn chonnt no das Shithole mit siner blöde Friise.

8.

Mir Badener händs lustig, mir Badener sind froh

Müend zum Rase jetzt nümm uf dütschi Autobahne go

Chönd beruhigt wieder mit Vollgas dur's Städtli dore flitze

Es geils Gfühl – im Gstüehl döfets nämli nid Blitze.