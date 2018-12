Als Nachfolger für Gemeindeschreiber Hugo Kreyenbühl, der die Gemeinde Niederrohrdorf per Ende Januar 2019 verlässt, hat der Gemeinderat Claudio Stierli ernannt. Der 41-Jährige wohnt mit seiner Familie in Windisch und arbeitet seit 2014 als Gemeindeschreiber und stellvertretender Verwaltungsleiter bei der Verwaltung 3plus, welche die politischen Gemeinden Bözen, Elfingen und Hornussen umfasst. Nach seiner Berufslehre bei der Gemeindeverwaltung Windisch war Stierli in der Finanzbranche tätig. Aus dieser Zeit kennt er auch die Region Rohrdorferberg: Von 1996 bis 2014 arbeitete er bei der Raiffeisenbank Rohrdorferberg-Fislisbach, zuletzt als Leiter der Kreditberatung. Während dieser Zeit schloss er unter anderem die Ausbildung zum Betriebswirtschafter HF ab. 2014 zog es ihn wieder zurück in die öffentliche Verwaltung, und er hat seither die Ausbildung zum Gemeindeschreiber inklusive die anschliessende Ausbildungsstufe «Management» an der Fachhochschule Nordwestschweiz absolviert. Claudio Stierli tritt seine Stelle als Gemeindeschreiber am 1. Februar 2019 an.