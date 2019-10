Chemische Stoffe bei Entsorgungsunternehmen freigesetzt – Chemiewehr im Einsatz

Die Brandmeldung des Entsorgungsunternehmens Chiresa in Turgi erreichte die Polizei um 13.20 Uhr am Dienstagnachmittag. In einem Tank im Innern des Gebäudes kam es zu einer chemischen Reaktion, wie Bernhard Graser, Sprecher der Kantonspolizei Aargau auf Anfrage sagt. In der Folge stieg die Temperatur im Tank stark an und Dampf trat aus.

Die ausgerückte Feuerwehr kühlte die Temperatur im Tank herunter, konnte aber keine Geruchsemissionen feststellen. Die Anwohner wurden dennoch vorsorglich gebeten, die Fenster zu schliessen.