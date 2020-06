Bussen-Rekord: Neuer Blitzer steigert Badens Einnahmen um eine Million Franken

Der offizielle Name: Semistationäre Geschwindigkeitsmessanlage. In Baden wird das Gerät, das die Stadtpolizei seit etwas mehr als einem Jahr mietet, auch Blechpolizist auf Rädern genannt. Er verrichtet seinen Dienst wirkungsvoll: Im Kontrollgebiet in und um die Stadt wurden im vergangenen Jahr rund 93 Temposünder pro Tag erwischt– in den Vorjahren blitzte es in der Region zwischen 30- und 38-mal täglich.

Die Stadtpolizei machte in allen Gemeinden des Vertragsgebietes Kontrollen: neben Baden auch in Birmenstorf, Ehrendingen, Ennetbaden, Freienwil, Gebenstorf, Obersiggenthal, Turgi, Untersiggenthal und Würenlingen. Auch diese Orte profitieren nun finanziell: 60 Prozent des Bussgelds gehen an Baden, der Rest an die Vertragsgemeinden – wobei der Nettobetrag für diese wegen einer Abgabe an die Ordnungsbussenzentrale leicht tiefer ausfällt. Gemessen wurde nicht nur an viel befahrenen Stellen wie der Bruggerstrasse, sondern «auf allen Strassen im Innerortsbereich». Die semistationäre Anlage blieb jeweils während mehrerer Tage am platzierten Standort stehen.

Ein kontinuierlicher Rückgang der Bussenzahl ist derweil bei der Schiefen Brücke zu beobachten, wo ein Fahrverbot gilt: von rund 5100 auf 4200 in den vergangenen vier Jahren. Wegen Corona sinkt momentan eine weitere Ertragsquelle der Stadt: Der Einnahmerückgang aus städtischen Parkplätzen beläuft sich laut Stadtammann Markus Schneider (CVP) bisher auf rund 375'000 Franken.