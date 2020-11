Büsi-Rettung an der Limmat – Kajak-Fahrer: «Der Kater war nicht sonderlich begeistert»

Am Samstag rettete die Stadtpolizei Baden eine Katze aus einer misslichen Lage. Sie sass auf einem Stein umgeben von Wasser am Limmatufer. Von alleine konnte sie sich nicht aus ihrer Notlage befreien.

Die Rettung verlief dank einem Kajakfahrer relativ schnell und einfach. Polizei und Katzenbesitzerin dankten in einem Beitrag von TeleM1 dem Kajakfahrer.

Seine Identität war bisher aber noch unbekannt. Das Badener Tagblatt weiss: Beim Helden handelt es sich um Patrick Hartmann. Der 48-Jährige aus Bad Zurzach gehört schon seit rund zehn Jahren dem Kanu Club in Brugg an. Als er diesen Sonntag fürs Training in der Limmat war, bemerkte er einen Polizisten, der ihn beobachtete.

«Ich dachte, das liegt wohl an der Baustelle, der ich zu nah gekommen bin», erzählt Hartmann. Dann entdeckte er allerdings noch einen zweiten Polizisten. «Da war mein Gedanke, dass es sich um eine Maskenkontrolle handelt», fährt er fort. Als Patrick Hartmann daraufhin an den Rand paddelte, erfuhr er jedoch, dass die Anwesenheit der Polizisten einen anderen Hintergrund hat.