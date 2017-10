Die erste Runde der Budgetdebatte im Einwohnerrat verlief hitzig. So kündigte Sander Mallien (GLP) bereits zu Beginn an: «Auch Köpfe werden rollen müssen.» Nach Einschätzung Martin Rupf, Ressortleiter des «Badener Tagblatt», wird es auch heute Abend in diesem Stil weitergehen.