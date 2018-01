30 ehrenamtliche Helfer

Die Anspielung auf die erfolgreiche US-Serie Breaking Bad findet sich in erster Linie im Visuellen, wie im Filmplakat oder in der Logoanimation im Film. «Es gibt aber sonst keine inhaltlichen Parallelen zur Serie», sagt Produzent Michel Alraun.

Rund 30 Helfer haben an der Produktion gearbeitet – die allermeisten ehrenamtlich. Obwohl der Film durchaus auch kritisch die Frage aufwirft, ob die Badenfahrt 2017 etwas zu gigantisch ausgefallen ist, soll die Produktion in erster Linie die schönen Erinnerungen an das zehntägige Volksfest wecken.

«Der Film ist eine Herzensangelegenheit und eine Hommage an die Badenfahrt, mit der wir den Helfern und Organisatoren des Fests danken wollen», sagt Alraun, der mit Maybaum Film auch den Videoclip zum offiziellen Badenfahrtsong gemacht hat.

Die grösste Herausforderung bei den Dreharbeiten seien die Szenen im Festgelände selber gewesen. «Wir mussten nicht selten eine Szene wiederholen, weil Festbesucher ungeschickt ins Bild liefen oder im Hintergrund gar den Clown machten.»

Damit habe man natürlich rechnen müssen, wenn ein Volksfest zur Kulisse wird. «Die Zusammenarbeit mit einem gestandenen Profischauspieler wie Hansrudolf Twerenbold hat uns aber mehr als entschädigt», sagt der 37-jährige Filmemacher.