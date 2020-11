Braucht es mehr Bäume statt Beton in Badens Zentrum? Ja, sagen diese Politiker

Baden hat 2020 den Wakkerpreis des Schweizer Heimatschutzes erhalten. Die verkehrsgeplagte Stadt habe mit klugen Investitionen in öffentliche Freiräume an Lebensqualität zurückgewonnen, so die Begründung. Doch bei weitem nicht alle in der Stadt sind in Feierlaune.

Die Natur komme in der Innenstadt zu kurz, kritisieren Politikerinnen und Politiker der Grünen Partei. «Die Bäume im öffentlichen Raum haben es in Baden nicht leicht», schreibt Einwohnerrätin Corinne Schmidlin in ihrem Postulat mit dem Titel «Mehr Bäume für die Stadt».