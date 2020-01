Brandstifter von Neuenhof muss 6,5 Jahre ins Gefängnis – dazu kommt ein Landesverweis

Es sei ihm niemals darum gegangen, ein Feuer zu legen, das möglichst grossen Schaden anrichten oder sogar Menschen gefährden sollte. «Es ging mir wirklich nur darum, einen Feuerwehreinsatz auszulösen, weil ich das Gefühl der Zugehörigkeit spüren wollte», sagte Kurt L. (Name von der Redaktion geändert) vor den Bezirksrichtern in Baden.

Der Beschuldigte – heute 22 Jahre alt - war erst wenige Monate vor der Brandserie bei der Feuerwehr Neuenhof beigetreten. Er, der in seiner Kindheit sechs Mal umgezogen war, sehnte sich nach einem Zugehörigkeitsgefühl, sagte er vor Gericht aus.

10 Jahre Landesverweis

Heute verurteilten ihn die Bezirksrichter in Baden zu einer Freiheitsstrafe von 6,5 Jahren, aufgeschoben zugunsten einer stationären therapeutischen Massnahme für junge Erwachsene. Dazu wird der Deutsche zu einem Landesverweis von 10 Jahren verurteilt.

In der Zeitspanne zwischen Juli und Oktober 2018 hatte Kurt L. in Neuenhof sieben Mal Feuer gelegt: Einmal hatte er Äste in einem Waldstück angezündet, einmal Holzlatten in einem Kellerabteil eines Wohnhauses, einmal einen Müllcontainer und einmal die Pneu eines Autos in einer Tiefgarage.

Bewohner mussten auf Balkone flüchten

Den gefährlichsten Brand, da waren sich sowohl Staatsanwaltschaft als auch der Verteidiger des Brandstifters einig, legte Kurt L. am 12. Oktober 2018 in einem Mehrfamilienhaus: Im Kellerabteil zündete er mit einem Feuerzeug einen Stapel Papier an. Der Rauch breitete sich schnell bis ins Treppenhaus aus, die Bewohner waren eingeschlossen und mussten sich auf die Balkone und an die Fenster flüchten, wo sie die Feuerwehr rettete. «Es tut mit unglaublich leid, dass die Menschen eingeschlossen waren und Todesangst hatten», sagte Kurt L. vor Gericht. Er habe nur gewollt, dass er aufgeboten wird, damit er sich an der Löschung beteiligen konnte. Nur einen Tag später wurde er verhaftet.

Dass er bei jedem einzelnen selber gelegten Feuer zur Löschung erschien, obwohl er nicht bei allen sieben Fällen aufgeboten wurde, wurde ihm zum Verhängnis. Wenige Wochen nach seiner Verhaftung gestand er alles.

Lebensgrosse Frauenpuppen

Kurt L. war nebst der mehrfachen, teilweise versuchten, teilweise qualifizierten Brandstiftung auch wegen mehrfacher Schreckung der Bevölkerung angeklagt. Kurt L. hatte zwischen 2015 und 2018 neun lebensgrosse Frauenpuppen aus Papier gebastelt, diese mit Schnitt- und Stichwunden versehen und sie mitsamt sadistischen Briefen in der Öffentlichkeit platziert.

Eine vorgeladene Gutachterin attestierte ihm eine erhebliche kombinierte Persönlichkeitsstörung. Diese zeige sich in einer emotionalen Instabilität, einer Unreife und einer Abhängigkeit von äusseren Umständen. Nachdem er von seiner Freundin verlassen wurde, habe er die junge Frau nicht loslassen können und deshalb ein Verhaltensmuster zur Emotionsregulation entwickelt: Durch die Brandstiftungen konnte er sich vom Gefühl, ein Versager zu sein und vom chronischen Gefühl einer Leere, befreien, so die Gutachterin. Sie attestierte Kurt L. eine verminderte Schuldfähigkeit.

