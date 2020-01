Brand verwüstet Wohnung in Mehrfamilienhaus

Vom Brand betroffen war ein Mehrfamilienhaus an der Landschreiberstrasse in Nussbaumen. Ein Anwohner

meldete am Mittwochvormittag dem Feuerwehrnotruf, dass eine Wohnung im parterre brenne.

Als die Feuerwehr wenig später eintraf, stand die ganze Wohnung in Flammen. Die Feuerwehr konnte in der Folge den Brand löschen und die weitere Ausbreitung im Mehrfamilienhaus verhindern. Der Brand richtete in der betroffenen Wohnung grossen Schaden an und machte sie bis auf Weiteres unbewohnbar. Verletzt wurde niemand.

Zur Klärung der Brandursache hat die Kantonspolizei Aargau ihre Ermittlungen aufgenommen. Die Brandursache ist noch unbekannt.

