Betroffen war ein Mehrfamilienhaus an der Grubstrasse in Turgi. Ein Nachbar bemerkte den Brand laut der Kantonspolizei am Sonntag um 21.40 Uhr und alarmierte daraufhin die Feuerwehr.

Wie sich herausstellte, hatte der 22-jährige Bewohner einer Wohnung im Obergeschoss zum Kochen Frittieröl erhitzt und danach vergessen, den Kochherd auszuschalten. Daraufhin war das Öl in der Pfanne in Brand geraten.

Das Feuer konnte laut der Polizei rasch gelöscht werden. Die Hausbewohner mussten ihre Wohnungen dabei vorsorglich verlassen, konnten aber nach Abschluss der Löscharbeiten wieder zurückkehren.

Der 22-jährige Bewohner der betroffenen Wohnung klagte über Beschwerden.Weil Verdacht auf eine Rauchvergiftung bestand, wurde der Mann durch die Ambulanz versorgt.

Die Wohnung wurde durch das Feuer russgeschwärzt. Der Schaden kann zur Zeit noch nicht beziffert werden. (cki)

