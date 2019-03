Er war zwar kein aussergewöhnlich geschickter Diplomat, aber er hinterliess der Stadt Baden ein sehr schönes Gastgeschenk: Franz Ehrenreich Graf von und in Trauttmansdorff. Der Österreicher starb vor 300 Jahren, im März 1719 in Wien. Zuvor hatte er während 15 Jahren als Botschafter der römisch-deutschen Kaiser bei der eidgenössischen Tagsatzung in Baden residiert. Sein Geschenk steht an einem schönen Aussichtspunkt zwischen Gasthaus Krone und Holzbrücke an der Limmat. Wobei: Es ist nur eine Kopie, die hier steht. Das Original, eine kostbare Sandsteinstatue des heiligen Johannes von Nepomuk, befindet sich seit den 1930er-Jahren im Historischen Museum, gut geschützt vor der Witterung. 1974 wurde am alten Standort die Kopie aufgestellt.

Aber warum schenkt ein kaiserlich-österreichischer Botschafter der Stadt Baden eine so kostbare Statue? Trauttmansdorff wurde 1662 in Graz als Spross eines hochadeligen österreichisch-böhmischen Adelsgeschlechts geboren. Das Einflussgebiet dieser Reichsgrafenfamilie reichte von der Steiermark über Mähren und Böhmen bis nach Niederösterreich und Tirol. Dutzende Schlösser zeugen heute noch davon, darunter besonders Schloss Trauttmansdorff mit seinen prächtigen Gärten in Meran in Südtirol.

Franz Ehrenreich schlug als junger Mann eine Karriere im Staatsdienst am Wiener Hof ein. Er wurde bald Kämmerer und Geheimrat – und für seine Verdienste belohnt: 1701 schickte ihn der römisch-deutsche Kaiser Leopold I. als Gesandten nach Baden.

Residenz im Wilden Mann

Hier lebte der Botschafter im «Wilden Mann» an der Oberen Gasse, das damals eines der vornehmsten Häuser der Stadt war. Er war ein echter Bücherwurm. Die Trauttmansdorff’sche Bibliothek war mit über 8000 Drucken und 500 Handschriften eine der grössten Büchersammlungen des Habsburgerreichs.