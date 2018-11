Die Polizei hat zur Bombendrohung in Baden schon am Donnerstagabend einen Verdächtigen festgenommen. Die Staatsanwaltschaft hat ein Verfahren gegen ihn wegen Drohung und Schreckung der Bevölkerung eröffnet. Dagegen wurde ein Mann, der am Donnerstagnachmittag vorläufig festgenommen worden war, wieder freigelassen.